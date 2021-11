Faedda ancora sindaco tra risanamento e progetti |video

OLMEDO – Una riconferma, se non scontata, quasi. Toni Faedda è ancora, come già divulgato, sindaco di Olmedo. Un voto netto e deciso da parte dell’elettorato che ha premiato il buon lavoro, seppur non senza difficoltà, del “Primo mandato”. Problemi che nascono principalmente da un buco di Bilancio nelle casse comunali (ereditato) che non ha permesso di realizzare quanto auspicato centrando però l’obiettivo del risanamento degli assetti finanziari e comunque dell’ampliamento dei servizi per il paese. Senza questo passaggio, tutto o quasi, è difficile. Ma la strade intrapresa, come fa sapere Faedda è quella giusta e questa seconda “fiducia” degli olmedesi “sarà ripagata dalla nostra azione amministrativa volta a garantire una ripartenza post-pandemica il più possibile armoniosa e con la creazione di nuovi sbocchi per i servizi e le imprese al fine di creare sviluppo e dunque occupazione per un centro, unico nel territorio, che ha aumentato gli abitanti”.