Ex-Caserma, “casa dell’arte e moda con Marras, idea condivisa dagli algheresi”

ALGHERO – “Come Gruppo consiliare e Direttivo cittadino di Forza Italia apprezziamo lo sforzo della Lega nel voler contribuire al dibattito sul futuro dell’Ex Caserma di via Simon, oggetto di un importante finanziamento reperito attraverso il Pnrr.

L’intervento ci offre lo spunto per ribadire quanto già espresso in un precedente comunicato. Ovvero che occorre programmare, scegliere, decidere e perseguire obiettivi strategici che abbiano ricadute benefiche durature su Alghero e, proprio come nel caso dell’Ex Caserma, senza limitarsi alla riqualificazione. Siamo d’accordo sul fatto che il destino della struttura di via Simon debba essere scelto anche attraverso l’ascolto degli algheresi ed è per questo che nella redazione e stesura del Piano Strategico ultimata nel 2007, che per l’Ex Caserma ipotizzava un centro di formazione sul fashion design, l’Amministrazione Tedde coinvolse decine di soggetti istituzionali, economici e sociali, tutti rappresentativi della comunità.

Entrando nel merito del progetto, proprio con il Piano Strategico si prevedeva la realizzazione di un Centro Moda Arte Design che avrebbe dovuto funzionare con un programma di attività permanente capace di tenere viva la struttura, catalizzando l’attenzione dei residenti e dei turisti durante tutto l’anno. E facendo leva sulla reputazione internazionale di Antonio Marras in modo tale da rendere la struttura un possibile centro di formazione sul fashion design, e allo stesso tempo un luogo di ritrovo per i cittadini, un punto di riferimento e un’attrazione per i turisti, tale da unire al richiamo della spiaggia quello della cultura”.

Forza Italia Alghero