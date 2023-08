“Estate Turritana, quartieri della città totalmente dimenticati”

PORTO TORRES – “Il calendario 2023 dell’estate turritana si trascina nell’anonimato, salvato, in parte, solo grazie al sacrificio delle poche associazioni che continuano con pervicacia e capacità a sopperire alla mancanza totale di programmazione da parte dell’amministrazione comunale, che pare abbia sparato tutte le sue “cartucce di bilancio” nell’organizzazione di due eventi musicali pre-estivi ed abbia al contrario completamente trascurato una accurata programmazione estiva a favore del turista, del cittadino, delle aziende commerciali interessate.

Prova di questo fallimento la mancanza totale di una qualsivoglia forma di comunicazione cartacea o editoriale del cartellone degli eventi nel territorio del nord ovest, affidata solo ad un post sui canali social ufficiali, uscito, peraltro solo l’ultima settimana di luglio (!!!)

Vi è però un altro aspetto da sottolineare, che stride con una consolidata tradizione che negli anni passati ha sempre cercato di coinvolgere i quartieri periferici della città nell’organizzazione di piccoli eventi, concerti, feste di quartiere: il totale abbandono dei quartieri.

Questa amministrazione ha concentrato i pochissimi eventi solo nel centro cittadino: ci chiediamo, gli altri quartieri non sono degni di allietare ed intrattenere turisti e cittadini nelle serate estive? I grandi quartieri della città non hanno diritto di godere di musica, intrattenimento, momenti conviviali e di coinvolgimento ludico per bambini, famiglie e anziani?

Va ricordato agli amministratori che i residenti dei quartieri non sono cittadini di serie B. Pagando le tasse contribuiscono alla realizzazione dell’Estate Turritana e hanno diritto ad essere coinvolti nella programmazione degli eventi estivi.

La scorsa campagna elettorale per le amministrative era stata impostata come se la compagine Mulas-Satta possedesse le migliori e giuste ricette (anche) per i quartieri della città: “Un PATTO CON I QUARTIERI”, era stato affermato in pompa magna; “riqualificare e rigenerare i quartieri attraverso una collaborazione permanente tra amministrazione e cittadini per far emergere i veri bisogni del territorio”.

Questa era la narrazione del loro programma in giro per i quartieri.

Bene, sono passati oramai 3 anni e questa è la terza estate turritana programmata in pieno da questa amministrazione: i risultati sono completamente insufficienti e deficitari.

A distanza di tre anni dall’avvenuto insediamento dell’Amministrazione Mulas- Satta, il PATTO è stato disatteso, la situazione dei quartieri è indubbiamente peggiorata drasticamente sotto ogni

punto di vista e, in particolare, per quanto riguarda la pulizia, il controllo del territorio, il degrado e la sicurezza urbana.

A questo stato di fatto oggettivo si aggiunge, purtroppo, l’ultima ciliegina: l’emarginazione dagli eventi e feste estive”.

Il Segretario Comunale PSd’Az Adriano Solinas

Il Gruppo Consiliare Psd’Az Bastianino Spanu Alessandro Pantaleo