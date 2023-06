“Enxaneta”, producció que explora l’apassionant món dels castells

L’ALGUER – El proper dijous 8 de juny a les 21 h, la ciutat de l’Alguer acollirà la projecció del documental “Enxaneta”, una producció audiovisual que explora l’apassionant món dels castells. L’esdeveniment tindrà lloc a Lo Quarter i està organitzat pel Lectorat de català a Sardenya, l’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia, Società Umanitaria Centro Servizi Culturali Alghero i la Plataforma per la Llengua L’Alguer. Amb aquesta iniciativa, es busca apropar la gent algueresa al món casteller i, a més, iniciar el camí vers la creació de la primera colla castellera a l’Alguer.

La tradició centenària dels Castellers és una de les manifestacions més característiques en què les comunitats s’apleguen, des de la gent gran fins als més joves, per desafiar-se mútuament en la construcció d’autèntiques torres humanes. Els Castellers han estat declarats Patrimoni de la UNESCO i cada any atrauen habitants i visitants per presenciar l’increïble espectacle que ofereixen dones, homes i nens que desafien les lleis de la física per construir la torre humana més alta.

El documental “Enxaneta” és una obra audiovisual única, que captura la grandesa i la tradició dels castells, una manifestació cultural que va més enllà de les fronteres de Catalunya. A través de testimonis de castellers experimentats i imatges fascinants de les construccions castelleres, el documental ens endinsa en el sentiment i l’esperit que mou aquesta pràctica.

La projecció del documental serà una oportunitat per a la ciutadania de l’Alguer d’apropar-se a aquesta antiga tradició, descobrir els valors que s’hi amaguen i comprendre el seu significat cultural. La participació activa de la comunitat en les tradicions populars, ofereixen la possibilitat d’espais d’integració i cohesió social.