Emozioni in Riviera 2022, tra Casa Gioiosa e Prigionette la fiaba notturna “I misteri della notte”

ALGHERO – L’arte incontra la natura. Il Parco Naturale Regionale di Porto Conte diventa l’eccezionale scenario di uno spettacolo organizzato da ExplorAlghero in collaborazione con la compagnia La Volpe Bianca – Centro Xylo. Appuntamento a Sabato 30 Luglio con ritrovo a Tramariglio-CasaGioiosa, sede del Parco, alle ore 18.45. L’evento avrà inizio con una escursione serale, con le guide esperte del Parco, per godere dello spettacolo naturale del tramonto su Cala della Barca! A seguire aperitivo e pack lunch a base di prodotti del Parco, questo poco prima che gli attori entrino in scena e inizi la rappresentazione teatrale.

Alle ore 21 circa inizierà lo spettacolo teatrale “I misteri della notte”. Una fiaba notturna interattiva realizzata in quello straordinario luogo che è Cala Barca, all’interno dell’oasi naturalistica di Prigionette, dove la scenografia è fatta di alberi maestosi, suoni notturni e silenzio profondo che evocano antichi ricordi e fanno da cornice alla performance in una profonda relazione tra attori e spettatori dove tutti diventano protagonisti in un percorso narrativo semplice ed immediato. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero (whatsapp) 3400822377 e per informazioni ExplorAlghero 3313400862