Emergenza abitativa, il Centrodestra incalza Cacciotto

ALGHERO – “Al fine di disincentivare la tendenza dei proprietari di appartamenti a concederli a locazioni brevi turistiche, ed incentivare, invece, un processo virtuoso ed aiutato, di collocazione degli alloggi nel mercato delle locazioni lunghe, aiutando, in tal modo, la formazione delle giovani coppie e l’incremento delle unità familiari e l’aumento della natalità, arrestando, nel contempo, l’esodo verso i paesi vicini”, basterebbe questo motivo per sostenere l’ordine del giorno presentato dal Centrodestra con destinatario il Sindaco Cacciotto e in generale l’amministrazione di Centrosinistra alla guida della città. Un tema, quello dell’emergenza abitativa, che, insieme alle altre e diffuse problematiche, deve essere al più presto affrontato con la realizzazione di immediate azioni volte ad arginare la fuga dei nuclei familiari verso i paesi limitrofi.

ORDINE DEL GIORNO

Ogg.: emergenza abitativa ad Alghero per affitti annuali. Agevolazioni per la residenza e per le famiglie

Premesso e considerato che

– un numero sempre maggiore di famiglie non ha le risorse necessarie per acquistare la casa e che quindi deve ricorrere alla

locazione di un immobile, il cui costo è sempre più alto;

– vista l’emergenza abitativa ad Alghero e la grandissima difficoltà di trovare una casa in locazione annuale;

– la grande richiesta di casa non trova adeguata risposta in città che, anzi, l’offerta è pari a zero o quasi;

– la domanda dei nostri concittadini si sta spostando verso i comuni vicini di Olmedo, Uri, Ittiri, Villanova Monteleone,

Villanova Roccadoria etc:

– anche alcuni di questi comuni stanno andando a saturazione del mercato, con offerta sempre più scarsa e canone di locazione

sempre più alto;

– sono presenti un grande numero delle seconde case ad Alghero, oggetto di locazione con finalità turistiche e/ o comunque,

con locazioni brevi;

– è necessario mitigare la fuga dalla città, e di ridurre gli immobili affittati con i portali online con finalità esclusivamente

turistica e facilitare, in tal modo, la ricerca di abitazione per soddisfare lavoratori temporanei, giovani coppie e famiglie;

– risulta urgente dare una risposta concreta mediante una politica economica-sociale che preveda una premialità, anche con

sgravi fiscali, al proprietario di una seconda o terza casa attualmente destinata al mercato degli affitti brevi in cambio del

passaggio ad un contratto di medio- lunga durata destinato alla residenza e non al turismo;

– al fine di disincentivare la tendenza dei proprietari di appartamenti a concederli a locazioni brevi turistiche, ed incentivare,

invece, un processo virtuoso ed aiutato, di collocazione degli alloggi nel mercato delle locazioni lunghe, aiutando, in tal modo,

la formazione delle giovani coppie e l’incremento delle unità familiari e l’aumento della natalità, arrestando, nel contempo,

l’esodo verso i paesi vicini.

Tanto premesso e considerato

Impegna

il Sindaco e la Giunta a strutturare forti incentivi fiscali alle locazioni lunghe, intervenendo sull’aliquota comunale IMU

mediante una sua riduzione o mediante rimborso, specificamente per le locazioni lunghe, per tre anni;

a dare massima pubblicità con tutti i mezzi di informazione e mediante affissioni;

UDC – Patto per Alghero Raffaele Salvatore – Nina Ansini

Forza Italia – Marco Tedde

Fratelli d’Italia – Alessandro Cocco

Lega – Michele Pais

Prima Alghero – Fadda Massimiliano