Elezioni, “Centrodestra vince in Liguria: non esiste nessun modello Sardegna”

ROMA – “Il risultato elettorale in Liguria dovrebbe far riflettere anche la Presidente Todde, che gironzola nella Penisola a vagheggiare di un suo ‘modello Sardegna’ che non esiste. Forse, anziché fare la turista elettorale per campagne regionali fallimentari, è il caso che ritorni nell’isola e che insieme al suo movimento iniziasse ad occuparsi della Sardegna, nella speranza che non faccia alla nostra terra lo stesso effetto che ha ottenuto per Orlando e per gli altri candidati del ‘fu’ campo largo” Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Insularità di Forza Italia.