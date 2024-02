Elezioni, “votare è un diritto indiscutibile”

ALGHERO – “Viviamo questo diritto come se fosse indiscutibile, quasi assodato, ma attenzione: non diamolo mai per scontato. Non dimentichiamoci di quanti, in altre parti del mondo, non godono di questo privilegio. Ci sono cittadini a cui non viene data nessuna voce in capitolo sulle modalità in cui il loro Paese viene gestito. A loro, purtroppo, non rimane che essere ‘’vittime’’ di decisioni altrui.

Andare a votare significa Onorare il Ricordo di chi si è battuto per questo diritto, costato tantissimi morti. Il voto è il fondamento della nostra democrazia, un diritto conquistato con impegno e sacrificio e tanti morti. Il voto non è solo un diritto, ma un dovere civico che ci impegna a selezionare il cambiamento e la crescita per il nostro panorama politico. Andiamo tutti a Votare per non perdere i diritti conquistati con tanti sacrifici”.

Alberto Bamonti Riformatori Sardi