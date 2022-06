ALGHERO – “Ecocentro di Galboneddu chiuso dal 23 novembre 2021, altro che chiusura temporanea, oramai è, di fatto, definitiva, o quasi”. E’ il consigliere comunale Pietro Sartore a puntare i riflettori sulla forte criticità riguardante la raccolta dei rifiuti ad Alghero e non solo. Infatti, come più volte segnalato dalle opposizioni, “resta sempre delicata la condizione del decoro con l’invasione di erbacce e poca pulizia in quasi tutte le zone della città di Alghero”.