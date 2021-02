“È il momento dell’unità e non il tempo dei conflitti” |video

ALGHERO – “Abbiamo il dovere di affrontare con unità questo momento di emergenza sanitaria ed economica che ha messo a dura prova l’intero sistema delle amministrazioni locali. Ma siamo pienamente convinti che la direzione tracciata dal nostro programma votato dai cittadini sia la strada migliore per dare alla nostra città una prospettiva sicura per la ripartenza”. Cosi il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, riguardo la situazione politica locale e in particolare rispetto a quanto palesato da alcune porzioni della maggioranza.

“Il venir meno della volontà di riuscire a raggiungere gli obbiettivi, obbligherebbe tutti a trarne le conseguenze senza perdere tempo. Gli algheresi ci hanno votato per dare un segno netto di discontinuità rispetto al passato, per realizzare le cose e non per tirare a campare. Un’amministrazione seria ha il dovere di mantenere gli impegni con i cittadini, oggi ancor di più. C’è evidentemente, e questo è comprensibile, bisogno di rafforzare la propulsione della nostra proposta senza deviazioni che possono farci perdere di vista l’obbiettivo che ci siamo posti. Uno stop sarebbe incomprensibile per i cittadini, non ci sarebbero i motivi, capisco una messa a fuoco delle priorità e una presa di coscienza delle diverse attitudini e visioni anche differenti all’interno della maggioranza, che valuterei come una fisiologica esigenza. Non credo che la questione delle aspettative, anche legittime, di posizionamento nei ruoli di rappresentanza sia l’elemento focale di questa situazione”.

“Credo che invece sia fondamentale l’unità di intenti, anche alla luce dell’emergenza e della tremenda crisi che attanaglia il Paese e la nostra comunità. L’unità di intenti che ci deve vedere concentrati sulle nostre proposte che gli algheresi hanno premiato, dal rilancio delle opere pubbliche, al sostegno alle imprese e alle famiglie, alla riqualificazione della destinazione Alghero, al ritorno celere all’equità fiscale che abbiamo promesso con determinazione. Sono d’accordo per un maggiore dialogo e coinvolgimento, tutti dobbiamo fare uno sforzo maggiore. È il momento dell’unità e non il tempo dei conflitti, sarebbe grave verso i cittadini”.

Nella foto e video il sindaco di Alghero, Mario Conoci