Dopo la Commissione Bilancio, salta anche quell’Ambiente

ALGHERO – Dopo la Commissione Bilancio di ieri, presieduta da Antonello Muroni, è saltata, questa mattina, anche la Commissione Ambiente guidata da Christian Mulas. Dunque ancora problemi per il Centrodestra Sardista nonostante in entrambi i casi si tratti di argomenti molto importanti ovvero la definizione del documento contabile che andrà a programmare i prossimi mesi, con conseguente sblocco di fondi e interventi, e, quell’Ambiente, sul “disciplinare” dell’Area Marina Protetta riguardante diversi aspetti dell’attività da svolgere nell’Amp. In entrambi casi, vista l’assenza del rappresentante del rappresentante di Fratelli d’Italia, non si è raggiunto il numero legale per poter procedere coi lavori. Pare che il Sindaco Conoci, dopo aver nelle scorse settimane già detto che non avrebbe tollerato più atteggiamenti simili, abbia intenzione di non soprassedere ulteriormente e prendere dunque dei provvedimenti.