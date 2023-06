Donazione sangue: la Asl di Sassari entra a scuola, evento al Roth di Alghero

SASSARI – “Un gesto di solidarietà incondizionata”. E’

questo il valore della donazione del sangue ed e’ questo il sentimento

che muove i donatori che giornalmente donano pensando al bene di tutta

la collettività. Ed e’ questo il messaggio che la Asl di Sassari, in

collaborazione con l’Avis Regionale, intende portare nelle scuole, tra i

giovani futuri donatori, che dall’esperienza diretta degli operatori e

volontari potranno comprendere l’importanza di un gesto tanto semplice

quanto importante.

La Direzione Aziendale della Asl di Sassari, con il direttore generale

Flavio Sensi, annuncia l’evento in programma il prossimo 07 giungo

all’Istituto Roth di Alghero che coinvolgerà i ragazzi delle quinte

classi dell’istituto tecnico di via Diez.

Asl Sassari, con il Centro Trasfusionale dell’ospedale Civile, Avis

regionale, Avis Provinciale di Sassari, Avis Comunale di Alghero, prima

della fine delle lezioni scolastiche, hanno voluto organizzare una

giornata di sensibilizzazione tra i ragazzi maggiorenni che frequentano

l’ultimo anno dell’istituto scolastico.

“Il sangue è un prodotto naturale, non riproducibile artificialmente,

raro e indispensabile alla vita. Donare è un dovere civico, un atto di

solidarietà che permette di salvare la vita di altre persone. La

donazione è un atto volontario e gratuito che supera ogni ostacolo

politico, di genere, di razza o religione: ed e’ questo il grande

messaggio che vorremmo trasmettere alle nuove generazioni”, spiega

Gioacchino Greco, responsabile del Centro Trasfusionale dell’ospedale di

Alghero.

“L’investimento sugli adolescenti è strategico. Anche se non e’

possibile donare prima della maggiore età, è fondamentale che sin da

giovanissimi comprendano il valore di un gesto di grande altruismo,

solidarietà e responsabilità”, aggiunge Flavio Sensi, il direttore

generale della Asl 1.

L’appuntamento è fissato per le ore 10.00 di mercoledì 7 giugno 2023.

L’incontro si focalizzerà sull’importanza della donazione, perché il

bisogno di sangue ed emocomponenti non si ferma ma: l’Organizzazione

Mondiale della Sanità (Oms), infatti, ha stimato che, nel mondo, per

milione di abitanti, vi è la necessità di circa 40.000 unità di sangue

intero.

Oltre alla Asl di Sassari, con il direttore generale Flavio Sensi,

saranno presenti Presidente AVIS Regionale Sardegna, Vincenzo Dore, il

sindaco della citta’, Mario Conoci.