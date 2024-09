“Diverse cose fatte, nonostante le tante difficoltà ereditate: nuovi Cda in 15 giorni”

ALGHERO – “Si è svolto lunedi 22 settembre il direttivo cittadino del Partito Democratico convocato dal Presidente Mimmo Pirisi. Al direttivo ha partecipato il Sindaco Raimondo Cacciotto e, oltre ai suoi componenti, anche molti iscritti e simpatizzanti e soprattutto gli organi di informazione. Il presidente ha voluto dare una svolta diversa dal passato affinché non solo gli iscritti ma anche i cittadini abbiano la possibilità di conoscere i temi e le decisioni che il PD assume nei suoi organismi. Il Presidente ha introdotto i lavori ricordando il grande risultato del giugno scorso che ha portato il partito è la coalizione di centro sinistra al governo della città ed ha eletto Raimondo Cacciotto sindaco. Inoltre il Presidente Pirisi prima di dare la parola per la relazione al segretario Enrico Daga si è soffermato sulla difficile situazione amministrativa ereditata dal precedente governo della città cogliendo i segnali di cambiamento e discontinuità dell’attuale Giunta.

“Il segretario cittadino Enrico Daga ha analizzato nella sua corposa relazione gli aspetti drammatici che stanno coinvolgendo il mondo intero nella guerra senza fine in Ucraina e in medio oriente auspicando che al più presto si ponga fine a tutto ciò. Il segretario ha posto l’attenzione sulle cose fatte in questi pochi giorni dall’attuale amministrazione e le cose in programma. Per esempio la ripresa dei lavori per la casa comunale di via Columbano, il completamento della palestra del Pala Manchia, l’impegno per ridare vita al vecchio stadio Mariotti attraverso i finanziamenti regionali, la possibilità di accedere ai mutui per completare opere che da troppo tempo sono rimaste irrisolte come la piscina comunale. Inoltre il segretario si è soffermato su un aspetto che potrebbe definirsi tragico che riguarda le giovani coppie alla ricerca di una casa che ad Alghero non si trova. Anche da questo punto di vista oltre all’impegno dell’amministrazione si è iniziato a lavorare affinché nel Puc venga individuata una vasta area per realizzarle. Il Sindaco ha apprezzato e ringraziato il PD per l’invito. Ha analizzato con particolare attenzione tutti gli aspetti introdotti dal Presidente e dal Segretario e, nel ricordare le difficoltà anche ereditate, ha voluto sottolineare che il percorso per la realizzare del programma elettorale, viste le scarse risorse del bilancio comunale, si preannuncia abbastanza difficoltoso e, perciò, serve una grande unità di intenti e collaborazione fra le forze politiche e movimenti che compongono la coalizione”.

“In tal senso il sindaco ritiene fondamentale il ruolo del PD, in quanto partito organizzato, che ricopre un ruolo fondamentale all’interno della coalizione. Il dibattito successivo ha visto tanti interventi, in particolare quello della capogruppo in consiglio comunale Gabriella Esposito, che ha (e hanno sottolineato) il grande lavoro che questa amministrazione sta svolgendo viste le difficoltà incontrate ma allo stesso tempo si è chiesto al sindaco un maggiore impegno politico nel coordinare le forze politiche che compongono la maggioranza. Infine il dibattito ha posto il problema della compagine di governo ancora incompleta. Il riferimento è quello delle partecipate i cui Consigli di Amministrazione devono essere nominati il prima possibile, sottolineando che molti problemi derivano dai CDA precedenti che fanno capo alla vecchia amministrazione. Il Sindaco a tal proposito ha risposto informando i presenti che entro quindici giorni fatti salvo i tempi tecnici si nomineranno i nuovi Consigli”.