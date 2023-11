Distretto Socio-Sanitario di Alghero, Conoci presidente

ALGHERO – E’ il sindaco Mario Conoci il presidente del Comitato di Distretto Socio-Sanitario di Alghero, che comprende i 23 comuni aderenti (Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri, Villanova Monteleone). E’ stato eletto, in occasione della riunione a cui hanno partecipato tutti i sindaci dei comuni facenti parte del Distretto dell’Ats o loro delegati. Vice presidente il sindaco di Ittiri, Antonio Sau. Al Comitato è affidata la funzione di indirizzo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale, a livello distrettuale, delle politiche sanitarie e socio-sanitarie e delle loro integrazioni con quelle sociali. In più assicura il pieno coinvolgimento degli Enti Locali in materia sanitaria con funzioni propositive e consultive in ordine alla programmazione delle attività distrettuali, per la verifica dell’andamento delle pratiche e per la valutazione del livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati. Formula osservazioni ai direttori del Distretto e di Area, oltre a proposte sull’organizzazione e sulla gestione dei servizi all’interno delle strutture di livello distrettuale. Conoci ha ringraziato i colleghi per l’importante ed inaspettato incarico, in un momento particolarmente delicato per la medicina e la sanità territoriale, assicurando un pieno e capillare coinvolgimento di tutti i sindaci del distretto con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dei servizi erogati ai cittadini.