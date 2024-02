“Disastro di Porta Terra, soffia un nuovo vento: Pd pronto per guidare rinascita”

ALGHERO – “Il Partito Democratico algherese esprime grande soddisfazione. Il risultato regionale, provinciale e anche locale confermano la bontà del lavoro svolto all’opposizione di una destra sciatta e deleteria in tutta la Sardegna, Alghero compresa, certificata dal disastroso risultato del sindaco. Il voto di domenica certifica la pessima azione governativa cittadina, bocciata sonoramente dagli algheresi”, così il Partito Democratico con il segretario Enrico Daga e il presidente Mimmo Pirusi riguardo l’esito del voto degli regionali.

“Per questo, ma soprattutto per la straordinaria vittoria di Alessandra Todde, prima donna presidente della Sardegna, sentiamo grande la responsabilità di proseguire nel nuovo corso inaugurato dal Partito Democratico con a capo il segretario Enrico Daga e il presidente Mimmo Pirisi. Un nuovo corso che vuole ridare dignità ad un territorio da tempo allo stremo, reso in condizioni di totale asfissia politica e amministrativa. Siamo consci che non sarà facile, ma siamo pronti a caricare sulle nostre spalle il fardello di una rinascita attesa e non più rinviabile, da realizzare insieme agli alleati che, anche nelle persone degli esponenti dei 5 Stelle e delle altre forze politiche con cui abbiamo costruito un rapporto molto solido, sarà finalizzata a raccogliere i frutti di quanto seminato in questi anni.

Siamo pronti a capitalizzare il risultato regionale, un nuovo vento che soffia, anche ad Alghero.

Nuove sfide ci attendono, noi siamo pronti, e chiediamo agli Algheresi di sostenerci in questo momento di svolta“