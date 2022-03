Disagio giovanile rinviato, è scontro Conoci-Udc

ALGHERO – “Ieri abbiamo assistito ad una pagina vergognosa della politica algherese, a fronte di una richiesta durante il Consiglio Comunale, di discutere una mozione presentata dall”Udc peraltro sottoscritta da tempo da tutti i capigruppo della maggioranza, con un atto ostile da parte di una buona parte della stessa e dal Sindaco, è stata negata la possibilità di discuterla nonostante trattasse di argomenti importanti come la devianze giovanili, un tema delicato e importate visto anche le numerose criticità che oggi stanno vivendo i nostri giovani”, cosi il gruppo consiliare dell’Udc, composto da Christian Mulas, Nina Ansini e Lelle Salvatore riguardo quanto avvenuto ieri in Consiglio con, quanto riportano le cronache, uno scontro durissimo, a margine dell’Assemblea, tra il Sindaco e l’Udc con una probabile “coda” che non è escluso che comporti una definitiva rottura.

“La situazione ci vede fortemente rammaricati di un comportamento ostile verso un partito che ha sempre contribuito in maniera fattiva al lavoro. Pertanto non comprendiamo le motivazioni di questo atteggiamento. L’Udc è un partito della maggioranza e continuerà ad esercitare il suo operato all’interno della stesa”.