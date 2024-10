“Dirigenti, il brutto pasticcio della Giunta Cacciotto: esposto in Procura”

ALGHERO – “L’opposizione di centrodestra esprime massima preoccupazione per la situazione creatasi a seguito di una serie di provvedimenti adottati dall’attuale amministrazione in merito all’assunzione dei due dirigenti tecnici presso il Comune di Alghero.

L’interrogazione presentata in questi giorni dai consiglieri di opposizione (prima firmataria la consigliera Giovanna Caria) nell’ambito del dovere di controllo e di vigilanza dell’attività amministrativa, ha evidenziato una serie di decisioni della Giunta Cacciotto che sono finiti all’interno di un articolato esposto pervenuto all’Ente ed inviato alle Procure della Repubblica di Sassari e di Oristano del quale ci auguriamo l’infondatezza.

“Siamo molto preoccupati -denunciano Forza Italia, UDC-Patto per Alghero, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero- E’ nostro preciso intendimento sollecitare l’amministrazione affinché vengano dissipati tutti i dubbi circa la sussistenza di atti illegittimi e chiarita ogni posizione in merito alle assunzioni dei dirigenti tecnici, anche alla luce della necessità di procedere urgentemente a ricoprire i ruoli dei dirigenti tecnici vacanti. Parafrasando Carlo Emilio Gadda, possiamo definire questa poco seria vicenda il “Pasticciaccio brutto di Piazza Porta Terra”. Che farebbe anche sorridere se non fosse per la gravità della paralisi della struttura amministrativa, che priva di dirigenti si regge solo sulla buona volontà degli operatori che lavorano in un clima che non favorisce la produzione di risultati per i cittadini algheresi. Con i servizi comunali che stentano a garantire servizi alla comunità cittadina. Nel frattempo, la Giunta Cacciotto intasa l’etere con annunci e fuochi pirotecnici basati sul nulla. Ma fino ad oggi non è riuscita a formulare uno straccio di proposta per liberare la struttura amministrativa dalle briglie che le impediscono di operare senza dirigenti, come se non bastasse la carenza di personale dovuta alla fuga dei dipendenti verso altri enti che si è verificata negli ultimi mesi. E’ arrivato il momento per l’Amministrazione Cacciotto di accantonare questa stantia opera di propaganda e di affrontare i problemi della città di Alghero -chiudono gli esponenti del centrodestra algherese-.