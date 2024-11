“Dirigenti, arroganza e superficialità dalla Sinistra”

ALGHERO – “Limitandosi a pubblicare un semplice elenco in ordine alfabetico dei candidati alla selezione per Dirigente di Area Tecnica, la sinistra mostra ancora una volta quanto trasparenza e meritocrazia siano viste con fastidio. La mancata pubblicazione di una graduatoria di merito nasconde ai cittadini il risultato dei candidati e solleva interrogativi legittimi.

Alla richiesta di maggiore trasparenza, la sinistra reagisce con irritazione, evitando di rispondere nel merito e omettendo informazioni rilevanti.

In più, con fare squadrista si cerca di imporre il silenzio ad un consigliere comunale che esercita con diligenza e senso di responsabilità il proprio dovere e si insinua che lo faccia per interessi personali.

Di fronte a questa arroganza e superficialità, abbiamo già protocollato un accesso agli atti e si valuteranno tutte le azioni necessarie per ottenere la chiarezza che i cittadini di Alghero meritano, anche tramite segnalazioni agli organi competenti. La risposta – non firmata – dei consiglieri di sinistra, evidenzia il fastidio con cui questa maggioranza accoglie ogni legittima attività di controllo dell’opposizione.

L’opacità è tale che il sospetto di pressioni politiche legate alla scelta del dirigente si fa concreto. Tali pressioni, immaginiamo, non possono che arrivare da quei partiti che in questi pochi mesi, hanno cercato di condizionare pesantemente l’operato del Sindaco.

Ribadiamo con forza un concetto: ogni atto amministrativo, ogni scelta fatta, ha rilievo pubblico e come tale, ogni decisione deve restare all’interno del controllo democratico, che non è certamente una gentile concessione della maggioranza.

In qualità di forza di opposizione non mancheremo mai di vigilare, monitorare e difendere il rispetto di principi di legalità, di trasparenza e meritocrazia”.

Direttivo Fratelli d’Italia Alghero