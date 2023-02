Dimissioni, Conoci con Campus: “Troppe discriminazioni”. Fois punge: “Bisogna agire uniti”

ALGHERO – “E’ grazie alle risorse che si può fare la differenza per crescita e sviluppo e la disparità è ormai evidente. il sindaco Campus ha fatto bene a chiedere con forza quello che è stabilito dalla norma. Siamo nella fase della programmazione dei fondi europei 2021-2027, le decisioni vanno prese adesso che si sono viste le cifre emerge in maniera scandalosa la disparità di trattamento tra Cagliari e Sassari: parliamo di differenze del 200 per cento, il nostro è un territorio che non si può permettere di essere trattato così, adesso basta”, cosi il Sindaco di Alghero Mario Conoci che è in linea con col Sindaco Nanni Campus e dunque con la sua clamorosa azione di dimissioni da guida della Rete Metropolitana. Una decisione utile anche, e si pensa soprattutto, a dare una sveglia a tutti sulla condizione di marginalizzazione del Nord Ovest dell’Isola, a partire dalla condizione dei trasporti e delle opere pubbliche.

Su alte posizioni, invece, il Commissario della Provincia di Sassari, sempre di Centrodestra come Conoci e Campus, Pietro Fois che lamenta il fatto che questa decisione del sindaco di Sassari sarebbe dovuta essere concordata al fine di attuare un’azione generale di protesta da parte del Nord- Ovest dell’Isola che è sempre più ai margini rispetto gli interventi importanti degli Enti sovraordinati.