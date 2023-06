Di Nolfo: “No alla bufala dell’idrogeno, sì alla certezza del tram-treno elettrico”

ALGHERO – ” Il consigliere comunale di Alghero sostiene il progetto dei comitati Metrotramvia del nord-ovest della Sardegna e boccia l’ipotesi della Regione. Non accettiamo progetti calati dall’alto. La città di Alghero chiede rispetto e chiede che venga dato seguito al piano di mobilità regionale che prevede la linea tranviaria Alghero-Aeroporto-Sassari attraverso l’elettrificazione della linea esistente Alghero-Sassari e la creazione di una linea elettrica per l’aeroporto.

La sperimentazione dell’idrogeno tanto amata dalla destra regionale è una bufala pericolosa e irrealizzabile, basta vedere cosa sta accadendo in Germania proprio in questi mesi. Con gli stessi finanziamenti del PNRR si elettrifica tutta la rete ferroviaria del nord-ovest della Sardegna e si realizza la linea per l’aeroporto Riviera del Corallo.

La proposta del fantomatico treno ad idrogeno di ARST e Regione Sardegna è irricevibile anche e soprattutto perché distrugge l’economia della Nurra algherese da sempre a vocazione agricola. Costruire zona industriale per la fabbricazione dell’idrogeno vuol dire condannare a morte la Nurra algherese.

La soluzione è una linea tranviaria (larghezza prevista 7 mt contro i 70 del treno ad idrogeno) che segua il tracciato della strada che dovrà nascere. Anche per tutelare gli agricoltori algheresi l’unica soluzione è la metrotranvia non la bufala dell’idrogeno”.

Valdo Di Nolfo

Consigliere Comunale

Sinistra in Comune

Nella foto: l’intervento durante l’incontro dei comitati di lunedì scorso ad Alghero