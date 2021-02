Ritardi INPS lasciano senza reddito lavoratori marittimi

ROMA – “In tanti anni l’Inps non è riuscito a velocizzare le procedure per corrispondere le indennità di malattia in tempi ragionevoli ai marittimi. Nei mesi di attesa dell’erogazione, questi lavoratori restano senza alcun reddito poiché l’indennità è sostitutiva dello stipendio”. È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda che con il capogruppo della commissione Lavoro Walter Rizzetto presentatore e primo firmatario, lanciamo l’ennesimo appello con un’interrogazione al neo ministro del Lavoro, Andrea Orlando,

“Addirittura molti lavoratori marittimi per paura di restare senza sostegno economico in attesa dell’indennità, hanno la tentazione di nascondere lo stato di malattia. Ciò è molto pericoloso perché aumenta il rischio di contagio Covid nel settore, con grave minaccia per la sicurezza di tutti i lavoratori. Chiediamo al ministro Orlando di intervenire a tutela di questi lavoratori che non possono permettersi di attendere mesi per la corresponsione della indennità. L’INPS, d’altro canto, ha bisogno di più personale,sopratutto in Sardegnadove arrivano più segnalazioni di proteste insieme ad Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.