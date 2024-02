Deiana (Fratelli d’Italia): “Inclusione giovanile, investire nel futuro”

SASSARI – “In un momento di sfide significative per la Sardegna, inclusa la crescente problematica dell’abbandono scolastico, emerge l’importanza cruciale di garantire un futuro promettente per i giovani della regione.

I dati più recenti del 2022 sottolineano un aumento allarmante dell’abbandono scolastico, che è salito al 14,7% rispetto al 13,2% dell’anno precedente. Questo trend richiede una risposta concertata per invertire la tendenza e assicurare un’istruzione di qualità per tutti.

Ma l’abbandono scolastico è solo uno dei molteplici ostacoli che i giovani sardi affrontano. La regione si è classificata al quinto posto per la presenza di giovani NEET (15-29 anni) nel 2022, evidenziando la necessità di creare opportunità di istruzione, formazione e lavoro significative.

Il tasso di disoccupazione giovanile è stato del 26,2%, sottolineando l’urgenza di intervenire per offrire opportunità di lavoro stabili e gratificanti.

Come candidato di Fratelli d’Italia, l’impegno è a invertire questa tendenza e creare un ambiente inclusivo dove ogni giovane abbia accesso a un’istruzione di qualità e opportunità di lavoro che li preparino per una vita dignitosa.

Investire nelle scuole è cruciale, garantendo risorse per insegnanti qualificati, programmi accattivanti e strutture moderne. L’educazione professionale e le opportunità di apprendistato devono essere promosse come valide alternative al percorso accademico tradizionale.

Ma l’inclusione giovanile va oltre l’istruzione. Sostenere l’imprenditorialità giovanile e promuovere settori innovativi creerà opportunità di carriera stimolanti.

La proposta include la creazione di incubatori d’imprese per giovani, offrendo finanziamenti mirati, mentorship personalizzata e accesso a risorse tecniche e finanziarie.

Promuovere la partecipazione dei giovani a programmi di accelerazione imprenditoriale e hackathon stimolerà l’innovazione e la crescita economica.

L’attenzione alle sfide sociali e psicologiche, garantendo l’accesso a servizi di supporto e consulenza, è cruciale per promuovere la salute mentale tra i giovani.

Sarà necessario prestare particolare attenzione alle sfide affrontate dai giovani con disabilità, garantendo l’accesso equo a istruzione, formazione e opportunità lavorative, Ancora oggi, molti di loro in molti contesti, trovano difficoltà di inserimento a causa della poca adattabilità dell’ambiente o sistema nel quale dovrebbero operare o fruire di un servizio.

Coinvolgere attivamente i giovani nel processo decisionale assicurerà politiche più inclusive e sostenibili per tutti. In qualità di imprenditore e candidato di Fratelli d’Italia, l’impegno è a lavorare instancabilmente per creare un ambiente dove ogni giovane abbia l’opportunità di realizzare il proprio potenziale e contribuire al futuro della Sardegna.

Noi sardi e la nostra regione abbiamo un potenziale inespresso che grazie all’ inclusione può divenire un esempio di sviluppo e il rilancio”.

Daniele Deiana, candidato Fratelli d’Italia Sassari