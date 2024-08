Decennale Rete delle Donne, Mostra Feminas

ALGHERO – Il secondo evento programmato per celebrare il decennale della Rete delle Donne è la Mostra Feminas. La collettiva di pittura e scultura, che sarà inaugurata presso la Torre di Sulis il 9 agosto alle 19:30, vede coinvolti 14 artisti e ha un unico filo conduttore, un unico tema: la donna.

Attraverso la creatività e il talento riposto nelle opere esposte si vuole attirare l’ attenzione su una problematica che nonostante gli sforzi continua a mietere vittime tra le donne, il femminicidio.

I tratti e i colori come tracce di sofferenze e angosce, ma anche come segni di riscatto, di conquista e di libertà.

Questi gli artisti che hanno messo a disposizione le loro opere: Antonello Alloro, Valeria Boncoraglio, Gloria Delitala, Luisa Lamberti, Gianni Mattu, Andrea Moro, Mario Nieddu, Salvatore Puggioni, Stefania Puggioni, Gatto Solinas, Daniela Squintu, Nina Trudu, Ugo Zoboli. Feminas vedrà esposti i quadri di Cici Peis, grande amico della Rete delle Donne. Infine le opere di Maria Filomena Mura curatrice dell’esposizione.

L’evento sarà impreziosito, ogni sera, da un momento di lettura di poesie dedicate alle donne che hanno sofferto e a quelle che vanno avanti con speranza ed equilibrio

La mostra Feminas, ingresso libero alla Torre di Sulis dal 9 al 16 agosto dalle 19:30 alle 22:30.