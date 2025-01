“Decadenza Todde, ecco come ha ‘adempiuto con rigore’: Lichieri chieda scusa o taccia”

CAGLIARI – “È riapparso! Dopo il provvedimento di decadenza di Alessandra Todde, Ettore Licheri, senatore del Movimento 5 Stelle, era sparito.

Licheri è uno dei tre responsabili del “pasticcio” delle spese elettorali, come emerge dall’ordinanza del collegio di garanzia.

Lui però, in un post su FB, oggi, sostiene che il comitato elettorale ha adempiuto «con rigore» alle prescrizioni di legge.

Leggiamo allora, dall’ordinanza, come hanno adempiuto «con rigore»:

«la depositata dichiarazione di spesa e di rendiconto non è conforme»;

«non risulta essere stato nominato il mandatario»;

«non risulta essere stato aperto un conto corrente dedicato esclusivamente alla raccolta dei fondi»;

«non risulta l’asseverazione e la sottoscrizione del rendiconto da parte del mandatario»;

«non è stato prodotto l’estratto del conto corrente bancario o postale»;

«non risultano dalla lista movimenti bancari i nominativi dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti per la campagna elettorale»;

«non risulta su quale conto corrente siano confluite le somme indicate nell’elenco operazioni Paypal prodotto dalla candidata».

Ecco come hanno adempiuto «con rigore»!

Licheri avrebbe fatto meglio a chiedere scusa o almeno a rimanere in silenzio.

Questa sera, alle 21.00, sarò ospite della trasmissione Zoom, condotta da Anthony Muroni e in onda su TeleSardegna. Si parlerà del “caos” Todde”.

Pierluigi Saiu, ex assessore regionale