Dall’altra parte del mare: sei giorni di letture, laboratori e incontri

ALGHERO Scrittori, fumettisti, illustratori: insieme per coinvolgere bambini e ragazzi in un appassionante viaggio tra le pagine dei libri, alla scoperta della lettura come strumento per conoscere il mondo, gli altri e sé stessi. Inizia con la sezione dedicata ai ragazzi la nuova edizione di Dall’altra parte del mare, che poi tornerà a giugno con la sezione internazionale per i lettori adulti, quando arriveranno alcuni dei nomi più importanti della letteratura spagnola e latinoamericana. Il festival, organizzato da Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano, prende il via il 12 aprile e si conclude il 23, giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, più conosciuta ad Alghero e in Catalogna come la festa di San Jordi, el dia del Llibre i de la rosa. Il festival – che ha il sostegno della Regione Sardegna, del Comune e della Fondazione Alghero – contribuisce al cartellone della Generalitat de Catalunya e del Comune per questa ricorrenza molto amata dai lettori, durante la quale è consuetudine che amici e innamorati si scambino libri e rose.

La passione per la lettura nasce fin dai banchi di scuola, come dimostra l’adesione a Dall’altra parte del mare del Liceo classico “G. Manno” e delle scuole primarie e medie degli Istituti comprensivi 1 e 2 di Alghero, e dell’Istituto comprensivo “Monte Rosello Basso” di Sassari. Durante le sei giornate in programma (il 12 e il 13, e poi dal 20 al 23 aprile), il festival arriverà direttamente nelle aule, di mattina, mentre di pomeriggio si rivolgerà a lettori piccoli e grandi con una serie di incontri nell’Ex Mercato della Frutta, in via Sassari.

Tra gli ospiti più attesi (il 22 e il 23 aprile), l’illustratrice, graphic-journalist e videomaker italo-tunisina Takoua Ben Mohamed, classe 1992: la presentazione del suo graphic novel “Il mio migliore amico è fascista”, romanzo a fumetti divertente e pieno di spunti di riflessione ambientato tra i ragazzi di un liceo, sarà l’occasione per parlare di stereotipi, razzismo, e di come è possibile superarli attraverso l’inclusione e l’amicizia. Lo sport, non solo dal punto di vista agonistico, ma soprattutto come attitudine positiva per combattere pregiudizi, difficoltà personali e discriminazioni sociali è il soggetto di “Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo” di Riccardo Gazzaniga, scrittore e poliziotto genovese, autore di thriller e di libri per ragazzi, che ad Alghero presenterà anche il romanzo di formazione “Non devi dirlo a nessuno” (il 22).

96° compleanno della regina Elisabetta – venerdì 21 aprile – il festival propone ai lettori un doppio appuntamento dal titolo “Metti una sera al castello di Windsor”. Protagonisti, l’illustratore Ivan Canu, natali algheresi e carriera internazionale, e la giornalista per la Repubblica e royal watcher Eva Grippa (Instagram, @“God Save the Queen” (Centauria), dove la matita dell’illustratore algherese trasforma la regina in un’icona pop, e “Kate. Luci e ombre di una futura regina” (DeAgostini). Prima però (alle 18.30) sarà inaugurata la mostra urbana di Canu, “God Save the queen”, allestita per le strade della città vecchia in collaborazione con i negozianti del CCN Al centro storico di Alghero. Nel giorno delil festival propone ai lettori un doppio appuntamento dal titolo. Protagonisti, l’illustratore, natali algheresi e carriera internazionale, e la giornalista per la Repubblica e royal watcher(Instagram, @ royalbaby.it ), che presenteranno i loro libri, rispettivamente(Centauria), dove la matita dell’illustratore algherese trasforma la regina in un’icona pop, e(DeAgostini). Prima però (alle 18.30) sarà inaugurata la, allestita per le strade della città vecchia in collaborazione con i negozianti del CCN

Dall’altra parte del mare – Sezione ragazzi raggiunge i lettori più giovani direttamente nelle classi con una serie di appuntamenti dedicati esclusivamente a loro. Tra questi, i laboratori di fumetti di Daniele Mocci e Andrea Pau, e quelli delle animatrici e illustratrici Claudia Chelo e Sara Pilloni. Nelle scuole arriveranno poi gli scrittori Doriana Caria, presidentessa dell’associazione “Il mio amico speciale”, che ha come obiettivo l’inclusione sociale e sportiva dei bambini autistici, per presentare il libro “Io ti aspetto”, dove racconta la sua esperienza come mamma di un bimbo autistico; Claudia Fachinetti, autrice degli apprezzatissimi “Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore” e “Vito, il gatto bianco”, Stefano Tofani (con il romanzo d’avventura “Nuvole zero, felicità ventitré”, che ha per protagonisti tre ragazzini nell’estate dell’ultimo anno delle elementari). Infine, sabato 23, la scrittrice Eleonora Cattogno guiderà gli alunni dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso di Sassari a conoscere il centro storico di Alghero, mentre di pomeriggio (alle 17, Ex Mercato della Frutta) gli youtubers e gamers Grax e Sotomayor10TV incontreranno fan e lettori per presentare i loro libri “Avventura nel mondocristallo” e “La folle storia di un clash quasi reale”.