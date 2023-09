Daga raccoglie la sfida: “Darò tutto me stesso per il Pd e Alghero”. Bruniani assenti | video

ALGHERO – Fumata bianca da via Mazzini. Sabato pomeriggio, davanti ad una sala gremita, il Partito Democratico ha eletto all’unanimità il suo nuovo segretario. Enrico Daga, come anticipato da Algheronews, ha trovato il consenso dei dem algheresi grazie, soprattutto, ad un ritrovato accordo col capogruppo Mimmo Pirisi. L’unione di queste due “anime” della principale forza politica di Centrosinistra ha permesso il via libera alla guida della segreteria al già assessore provinciale e noto imprenditore, oltre che rappresentante di categoria, Enrico Daga.

Durante il pomeriggio, alla presenza dei vertici provinciali e regionali, tra cui Massimo Pintus, Alma Cardin e Alba Canu, si sono susseguiti diversi interventi tra cui quello del Sindaco Conoci che ha ricordato le importanti sfide che affronta e dovrà affrontare Alghero con la necessità del contributo di tutti e poi anche l’Udc con Christian Mulas che si è soffermato sulle diverse criticità esistenti senza dimenticare il lavoro che si sta realizzando seppur nella necessità di attuare un ricambio generazionale che sennò relegherà, nel presente e nel futuro, “classi dirigenziali dell’età media ben oltre i 60 anni”. Presenti anche l’ex-assessore Gianni Cherchi, la consigliera comunale di Futuro Comune Ornella Piras e del suo collega, già assessore, Raimondo Cacciotto e poi anche dell’esponente di “Sardegna al Centro”, di Antonello Peru, Toti Columbano. E ovviamente i leader del partito tra cui lo storico Gavino Scala, Ennio Asuni, Paolo Belotti e il segretario uscente Mario Salis.

Assenti gli iscritti più vicini all’ex-sindaco Bruno. Segnale evidente della distanza di questa porzione di dem rispetto alle elezione di Enrico Daga. Una questione non di poco conto che avrà anche riflessi sulle imminenti elezioni con un Partito Democratico che, seppur, appunto, con qualche defezione, “ha trovato la sua strada e sarà protagonista della politica locale e del territorio con una guida che ha grande volontà di dare il proprio contributo per il rilancio del partito”, è stato detto sabato.

Ecco l’intervento integrale di Daga:https://www.youtube.com/watch?v=r2ytFIFhSjQ