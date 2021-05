Cura ambiente, avviso per associazioni volontari

ALGHERO – Le Associazioni culturali e di promozione sociale coinvolte in progetti di salvaguardia delle aree di pregio ambientale del territorio di Alghero. L’Amministrazione intende avvalersi della collaborazione fattiva con il privato sociale per valorizzare il prezioso contributo di liberi cittadini, volontari, che si adoperano per contribuire al decoro e alla pulizia del territorio anche in concorso con la stessa Amministrazione. La Giunta, con delibera proposta dall’Assessorato all’Ambiente, pubblicherà in questi giorni un avviso esplorativo mirato all’individuazione di progetti di salvaguardia delle aree di pregio per un sostegno attivo alla comunità locale. Dal Parco di Porto Conte, che comprende una vasta area dal Calich al Monte Timidone – Capo Caccia, alle spiagge e alle numerosissime cale di incomparabile pregio, gli interventi di bonifica e rimozione di rifiuti non mancano, così come il controllo, compatibilmente con le disponibilità dell’Ente.

“I progetti delle Associazioni potranno intervenire con forme di collaborazione strutturata per rendere più efficace l’attività di protezione ambientale – afferma l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis. L’Avviso pubblico potrà rendere un quadro preciso di quanti e come vogliono operare sul nostro territorio e magari cercare di coordinare i vari soggetti interessati, con diverse modalità operative e organizzative per la tutela del nostro ambiente”. “L’apertura a forme di collaborazione con i privati, sostenuta dagli strumenti normativi che favoriscono l’innovazione e la realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati – precisa Montis – può contribuire sicuramente ad un miglioramento della fruibilità turistica e ad un maggior controllo del patrimonio”.