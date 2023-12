“Crisi politica, Conoci deve fare chiarezza per il bene di Alghero”

ALGHERO – “Il Movimento 5 Stelle di Alghero esprime forte preoccupazione per la crisi politica che sta investendo l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Conoci. L’astensione di un consigliere di maggioranza durante la votazione in Commissione ieri è un ultimo ulteriore campanello d’allarme sull’incertezza che regna nella coalizione che sostiene il Sindaco.

Non è chiaro se i partiti estromessi dalla Giunta continuino a supportare Conoci, né quali siano le reali motivazioni dietro questo terremoto politico a pochi mesi dalle elezioni regionali, che potrebbero aver innescato tatticismi tra i vari schieramenti”.

“La cittadinanza ha diritto di sapere su quali basi poggia oggi la maggioranza e quali priorità intende portare avanti nei prossimi mesi. I giochi politici interni rischiano di paralizzare l’attività amministrativa in un momento critico per la città”

“Come Movimento 5 Stelle continueremo a vigilare affinché prevalgano trasparenza e interesse generale della cittadinanza. Gli algheresi meritano chiarezza sulle motivazioni di questa crisi, che sembra dettata più dai posizionamenti in vista delle prossime elezioni che dal bene della comunità”.