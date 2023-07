Cresce il MASE, disegni e quadro della moglie di Antoine De Saint-Exupéry |foto

ALGHERO – Sabato mattina si è svolta al Museo M.A.S.E. la cerimonia per la donazione di diverse oggetti appartenuti a Consuelo Suncín Sandoval moglie di Antoine De Saint-Exupéry. E questo grazie al gesto del prof. Giulio Masotti.

Il museo M.A.S.E., sabato mattina, ha accolto un ospite d’eccezione: il Prof. Giulio Masotti, Presidente della Fondazione Jorio Vivarelli di Pistoia e presidente onorario della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia. Il medico personale di Consuelo Suncín Sandoval, moglie di Antoine De Saint-Exupéry, ha consegnato durante la cerimonia di sabato mattina alcuni preziosi oggetti che vanno ad arricchire la narrazione della mostra espositiva del sito rientrante nell’Ecomuseo di Porto Conte.

Le donazioni, che vanno ad ampliare l’offerta culturale del museo, sono un grande quadro realizzato da Consuelo, tre volumi sui quali la pittrice e scrittrice ha lasciato dediche e schizzi che raffigurano il “Piccolo Principe” e, infine, alcuni biglietti augurali natalizi. Masotti conobbe la moglie dello scrittore francese negli anni ‘60, instaurando con lei un’amicizia che durò fino alla sua morte nel 1979. Un incontro dovuto al fatto che la donna soffriva di asma allergica e mentre si trovava in Toscana, per attuare un percorso di cure, incontro proprio il dott. Masotti che si prese cura di lei e nacque una solida amicizia. In questi anni ha custodito le testimonianze di questo rapporto, ma una visita al M.A.S.E. nel 2021 ha cambiato i suoi piani: la Torre Nuova non poteva che essere il luogo migliore per conservare la sua collezione.

Un dono importante, che regala al MASE la possibilità di raccontare ai visitatori un nuovo capitolo dell’incredibile biografia e storia della vita di Antoine De Saint-Exupéry e di sua moglie Consuelo.

Ad accogliere il Prof. Masotti e la compagna Rosanna Sciumbata, il Presidente e il Direttore del Raimondo Tilloca e Mariano Mariani, il Direttore Artistico del MASE Massimiliano Fois, il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Michele Pais, l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente Marco Porcu, il Consigliere Regionale Marco Tedde, l’Assessore alla Cultura del Comune di Alghero Alessandro Cocco, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Alghero Andrea Montis e l’Avvocato algherese Claudio Montalto. “Cresce e aumenta nella sua offerta culturale il museo MASE che diventa sempre più punto di riferimento delle attrattive del territorio e in particolare dell’Ecomuseo del Parco di Porto Conte e per questo dobbiamo anche ringraziare il prof. Giulio Masotti”, ha commentato il presidente Tilloca.