Cra, piove a dirotto: due inverni all’Ostello

ALGHERO – “Piove, piove da giorni e piove a dirotto. Se facessimo lo stesso genere di politica del centrodestra in questi giorni di pioggia battente saremmo dovuti andare al CRA a fare dei video di denuncia. Ci sono presidenti, sindaci e assessori che su quelle pozzanghere hanno costruito una carriera e successivamente non si sono neppure preoccupati di realizzare le già previste coperture dei camminamenti”. Cosi i consiglieri di Centrosinistra riguardo la condizione del Centro Anziani presso l’Ostello di Fertilia.

Infatti è passato un anno e mezzo da quando il Centrodestra è alla guida della città e sono già due gli inverni che gli anziani passano all’ostello con Conoci sindaco, ma nulla è stato fatto per migliorare le condizioni in cui gli anziani vivono e gli operatori lavorano. Quando due anni addietro a causa di un’emergenza fu necessario trasferire il CRA a Fertilia, per giorni con abnegazione gli operai di in House lavorarono per rendere idonea la struttura. Fecero molto e anche oltre, ma restavano e restano alcuni lavori ancora da fare: uno fra tutti proprio le non rimandabili coperture dei camminamenti.

“Il sindaco Conoci e la sua maggioranza però continuano a rinviare l’intervento, rendendo oltremodo disagevole l’utilizzo della struttura per gli ospiti e ancor di più per gli operatori, che devono di continuo spostarsi tra un fabbricato e l’altro sotto la pioggia battente, cosa che complica ulteriormente un periodo già di per sé molto complesso a causa del focolaio di Covid che sta interessando il centro anziani”.

Intanto, a questo proposito, passata più di una settimana, sono stati finalmente comunicati gli esiti dei tamponi per ospiti e positivi. La cosa buona è che i positivi sono in, seppur lieve diminuzione (oggi tra ospiti e operatori 20 positivi, tra cui due ospiti che sono ricoverati). Il fatto negativo e che desta preoccupazione, invece, è che anche stavolta i tempi per avere gli esiti sono stati esageratamente lunghi con tutto quello che ne può conseguire in termini di diffusione del contagio.