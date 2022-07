“Convocare le Commissioni è un mio dovere, non mi spaventano vili e nullità”

ALGHERO – “Ringrazio per la simpatica vignetta di Marco Vukic, però voglio ricordare sempre simpaticamente a tutti, che convocare le commissioni è un MIO DOVERE in quanto sono Presidente delle commissioni Sanità e Ambiente e siccome IO ho il dovere di produrre atti, voglio fare il possibile per lavorare per la mia città e per i miei cittadini che hanno posto fiducia in me, ma soprattutto per l’Amministrazione per cui sono stato eletto, quindi è un mio DOVERE convocare le commissioni che sono il motore e il lavoro dell’Amministrazione Comunale. Forse a qualcuno, che in diversi anni da consigliere non ha saputo produrre niente e rappresenta il nulla non sia d’accordo. Comprendo che questo mio operato gli dia fastidio, ma questo comportamento distruttivo e ostile non colpisce solo me, ma anche la nostra città e va contro gli algheresi. Certamente non mi spaventa questa vile opposizione di colui che vive nella suo immenso vuoto.Per me esiste solo l’impegno, il lavoro e il senso del dovere che quotidianamente faccio per la mia comunità. Per questo d’ora in poi renderò note le richieste di convocazioni delle commissioni cosi tutti sapranno quando sarà obbligatorio convocare le commissioni. Perchè, riperto, per me questo è un dovere civile e morale, per altri, forse con la pancia troppo piena e la poca responsabilità istituzionale, questo è uno schiribizzo o un gioco. A buon intenditor….”

Christian Mulas, presidente delle commissioni Ambiente e Sanità