Continuità Aerea, “Solinas grida al complotto: assurdo e dannoso”

SASSARI – “Il presidente Solinas, sulla continuità territoriale, calcia la palla in tribuna ben sapendo che prima del suo fallimentare intervento ben altre errano le regole del gioco che, seppure parziali nel corso dell’anno, consentivano di gestire meglio i problemi dei trasporti aereo garantendo più voli, con minori costi, proprio nel corso delle stagioni delle feste e del turismo.

Ora, di contro, si addossano le responsabilità all’Unione Europea, che pure ne ha ovviamente, per distrarre l’attenzione da una conduzione della trattativa che ha visto la Regione Sardegna avallare e subire nefaste decisioni che oggi esplodono in tutta la loro gravità.

Per stare dalla parte dei sardi, su temi di grande rilevanza, sarebbe bene che il presidente Solinas impari a concertare le proposte e l’eventuale battaglia da fare con chi la Sardegna la rappresenta nelle istituzioni ai diversi livelli. Così si dà forza ad una presenza e dare risalto alla voce della nostra terra. Se invece Solinas vuole continuare a giocare da solo se ne assuma la responsabilità

Non si può gridare al complotto quando ormai i buoi sono scappati. Comunque non faremo mancare la nostra voce in parlamento, come nel caso dell’antitrust, e a livello europeo per sostenere misure e patti che siano sul serio vantaggiosi per la Sardegna”.

Silvio Lai (Deputato Partito Democratico)