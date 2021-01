Conte, è crisi. Italia Viva esce dal Governo: basta reality show, si torni alla politica

ALGHERO – E’ crisi del Governo Conte. Italia Viva esce dall’Esecutivo con le Ministre Bellanova, Bonetti e il sottosegretario Scalafarotto che seguono le indicazioni decide dal partito guidato da Matteo Renzi. Durante la conferenza stampa fissata oggi alle 17.45 (mercoledi) gli esponenti di Iv hanno dato massima disponibilità ad andare avanti con un Governo che si impegni sulle maggiori emergenze, partendo dal lavoro, opere pubbliche e gestione della pandemia, ma dal tavolo della sala della Camera dei Deputati sono anche giunte pesanti critiche a Conte, suo staff e 5 Stelle.

Un esempio su tutti il gravissimo ritardo nelle nomine dei Commissari per le opere pubbliche. Dilazione che pesa anche in maniera decisiva sulla partenza, ad esempio, dei lavori per il tratto di quattro corsie tra Alghero e Olmedo, opera attesa da trent’anni e che negli ultimi mesi ha trovato il suo definitivo sblocco. Inizia la conferenza stampa di Italia Viva. Renzi conferma le dimissioni delle Ministre Bonetti e Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto. “La crisi non c’è solo da questo giorni, ma da mesi. C’è la pandemia, mi viene detto, ma c’è anche una crisi di democrazia su cui non si può fare finta niente”, dice Renzi e continua “se la condizione è critica, come è, allora bisogna fare scelte anche radicali e non dare pieni poteri a Conte come a Salvini, a nessuno”.

E ancora dalla conferenza stampa. “Non si andrà a votare, che sia chiaro. Si voterà bel 2023, però fino ad allora possiamo occuparci del problema del lavoro e dei giovani. Altro che Cashback (quasi 5miliardi più utili per il dramma dell’assenza di lavoro)”, e poi ancora, “ci è costato votare la fiducia di Bonafede, ci siamo adeguati ai dettami della maggioranza, però adesso è arrivato il momento di dire basta e guardare con decisione al presente e futuro del nostro Paese”.

Ancora non si registrano repliche e interventi post-conferenza stampa di Iv da parte del Governo Conte e degli altri rappresentanti della maggioranza. Questa sera ci dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri su alcuni importanti provvedimenti. Non è chiaro cosa potrà accadere, ma è quasi certo che si andrà a formare un nuovo Governo, forse con altra guida al posto d Conte. Elezioni assolutamente non in agenda, almeno non a breve.