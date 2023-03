“Consiglio deserto, ennesima figuraccia di Conoci”

ALGHERO – “Niente numero legale: per l’ennesima volta salta il consiglio. Presenti in aula solo i consiglieri di opposizione, mentre dei gruppi di maggioranza risulta presente solo l’UDC e così il consiglio va deserto. Anche il sindaco, che prima aveva chiamato a raccolta tutti i suoi consiglieri per il consiglio di stasera, vista la mala parata, non si fa neppure vedere dalle parti del teatro civico dove si sarebbe dovuto tenere il consiglio. Va in scena allora la solita figuraccia, in replica da troppo tempo, e a cui Conoci, oramai imbullonato alla sua poltrona, non si vuole decidere a mettere fine”.

Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune, PD e M5stelle