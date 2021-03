Consiglio Comunale ad Alghero (ancora in video)

Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione, mercoledì 10 marzo 2021 alle ore 16,00. La seduta si terrà in videoconferenza e sarà visibile sul canale YouTube del Comune di Alghero, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1) Surroga consigliere comunale Roberto Ferrara per dimissioni e contestuale convalida dell’elezione a consigliere comunale della Sig.ra Maria Antonietta Alivesi

2) Surroga consigliere comunale Graziano Porcu per dimissioni e contestuale convalida dell’elezione a consigliere comunale della Sig.ra Maria Giuseppina Di Maio;

3) Commissioni consiliari permanenti, surroga componenti;

4) Interrogazione presentata dal Cons. Mulas avente ad oggetto: “stato di degrado patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dall’Azienda Regionale per l’edilizia abitativa (AREA)”;

5) Interrogazione urgente presentata dai conss. Pirisi Beniamino e più avente ad oggetto: “alienazione beni ubicati nelle borgate del Comune di Alghero”;

6) Approvazione verbale audio della seduta Consiliare del 21.01.2021;

7) Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Alghero ed il Comune di Cargeghe per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale;

8) Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto “scuole cittadine – riqualificazione ed efficientamento energetico”.

9) Mozione presentata dai Conss. Cacciotto e più avente ad oggetto: “opportunità ecobonus 110%”;

10) Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto: “concessione beni demaniali”;

11) Mozione presentata dai Conss. Sartore e più avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria strade urbane”;

12) Mozione presentata dai Conss. Di Nolfo e più avente ad oggetto “Adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale – per l’adozione del bilancio di genere”;