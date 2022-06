Consiglio Comunale, 25 punti (ancora) da discutere

ALGHERO – Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, presso i locali della Sala riunioni “Lo Quarter”, per il giorno 20 giugno 2022 alle ore 17.00 per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

Interrogazione presentata dai Conss. Cacciotto e più avente ad oggetto: “servizi anagrafe e stato civile”; Interrogazione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia, avente ad oggetto: “immobile ex Caserma dei Carabinieri via Simon 5/7”; Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia avente ad oggetto: “Consorzio strada vicinale Carrabuffas”; Interrogazione presentata dai Conss. Mulas e più avente ad oggetto: “situazione ufficio Stato civile Alghero”; Interrogazione presentata dai Conss. Cacciotto e più avente ad oggetto: “centro di raccolta e spedizione ricci di mare”; Interrogazione presentata dai Conss. Alivesi e più avente ad oggetto: “delibera di Giunta Comunale n. 354 del 31.12.2021. Concessione patrocinio e contributo economico per l’organizzazione della prima prova degli “internazionali d’Italia motocross 2022”; Interpellanza presentata dai Conss. Alivesi e più avente ad oggetto: “Autorizzazione all’attività di casa per ferie “ex batteria” in località Punta Giglio;

Interrogazione presentata dai Conss. Di Nolfo e più avente ad oggetto: “avvio attività ricettiva extra alberghiera di casa per ferie – foresteria con denominazione “rifugio di mare” da parte della Società Cooperativa Quinto elemento”; Ordine del giorno presentato dai Conss. Mulas e più avente ad oggetto. “Misure di prevenzione alla violenza contro le donne”; Approvazione verbale seduta C.C. 18.05.2022 e 25.05.2022; Ratifica delibera G.C. n. 106 del 29.04.2022 di variazione n. 11/2022 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 – esercizio provvisorio 2022 – artt. 42, comma 4 e 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000, e art. 15 D.L. 77/2021 – Fondi PNRR; Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. A) TUEL – Sentenza del T.A.R. Sardegna n. 152/2022 – Comune di Alghero C/P Hotel Srl; Sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – Sentenza n. 177/2021 – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1 lett. A) Dlgs 267/2000; Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. A) T.U.E.L. – Sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 120/2021 – Comune di Alghero C/P A; Atto di precetto ns. prot. 8529/2022. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) D.Lgs 267/2000. Decreto ingiuntivo n. 875/2018 – DE.GI. Marmi s.a.s. – integrazione somma riconosciuta con deliberazione C.C. n. 75/2021; Disposizioni per realizzazione di interventi di isolamento termico in edifici aggettanti su spazi pubblici e modifiche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di C.C.n. 14 del 19.05.2021; Presa d’atto dello studio afferente la variante al P.A.I. ex art. 37 comma 3 lett. B) delle norme di attuazione, a seguito di studio di assetto idraulico e geologico del territorio comunale e approvazione delle verifiche di sicurezza idraulica degli attraversamenti stradali e ferroviari nel territorio comunale, ex art. 22 delle N.T.A. del P.A.I.; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più avente ad oggetto: “concessione beni demaniali”; Mozione presentata dai Conss. Cacciotto e più avente ad oggetto: “opportunità ecobonus 110%”; Mozione presentata dai Conss. Mulas e più avente ad oggetto: azioni di salvaguardia dei fondali a posidonia oceanica di tutela dell’habitat e di contrasto dei processi di erosione costiera”; Mozione presentata dai conss. Cacciotto e più avente ad oggetto “Società in house”; Mozione presentata dai conss. Pirisi e più avente ad oggetto: “cancellazione TARI 2021 Aziende agrituristiche”; Mozione presentata dai Conss. Di Nolfo e più avente ad oggetto “Adesione del Comune di Alghero alla Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale – per l’adozione del bilancio di genere”; Mozione presentata dai conss. Pirisi B. e più avente ad oggetto “annessione ai beni comunali faro di Capo Caccia”; Mozione presentata dai Conss. Esposito e più su “Piano di sviluppo dell’area di Surigheddu –Mamuntanas”.

“La sala è predisposta per garantire la presenza di un numero massimo di 40 persone, secondo le vigenti norme sanitarie. Si precisa che la partecipazione del pubblico sarà garantita mediante collegamento in diretta sul canale Youtube del Comune di Alghero”, cosi dal Comune.