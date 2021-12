Concessione Cala Burantino: urge pubblico dibattito

ALGHERO – “La Richiesta di concessione dello specchio acqueo fronte Cala Burantino, è sicuramente una iniziativa imprenditoriale lodevole e di pregio, che ben si inserirebbe nel percorso di transizione verde, che punta a rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050. Considerata la portata della richiesta, 105.000 mq di specchio acqueo, sarebbe quantomeno opportuna una fase esplorativa e di studio, in ambiente controllato, con il coinvolgimento non solo di soggetti istituzionali ma anche di tutte le categorie che notoriamente fruiscono del sito di pesca. Per queste ragioni l’amministrazione comunale si faccia promotrice di un pubblico dibattito con tutti gli enti e le categorie interessate. Queste iniziative devono essere opportunamente supportate, e non ostracizzate a priori, affinché siano un incentivo per trovare soluzioni sostenibili e replicabili, con ricadute economiche significative per tutta l’economia del territorio”.

Alberto Bamonti

Capogruppo Riformatori Sardi Alghero