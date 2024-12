ALGHERO – Mercoledì 18 dicembre alle ore 17:30, presso il Cinema Miramare di Alghero, la Famiglia di Pasqual Gallo, la Generalitat de Catalunya, l’Obra Cultural, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero, celebrano il primo cantautore algherese e hanno il piacere di presentare “Nadal amb els minyons de l’escola – En record de Pasqual Gallo”.

Il concerto, eseguito dai bambini delle classi 5A, 5D, 4A della scuola “Maria Immacolata” e delle classi 1A, 1B, 2B, 3A, 5B della scuola “Pedrera”, sarà diretto dal maestro Franco Cano, con la partecipazione dei cantanti solisti Anna Ballone, Sophia Cadoni, Francesco Morittu, Jana Pinna, Chloe Giorico, Mia Carta, Francesca Idili, e dei musicisti solisti Matteo Francesconi, Elene Fenu, Alessandro Adamo, Giovanni Repetto, Tommaso Nieddu, Emma Frigau, Andrea Piga.

Gli indirizzi di saluto e la presentazione del concerto saranno a cura di Maria Graziella Serra, Luigina Cano, Daniela Marras e Tore Pais.

Il concerto sarà un’occasione per ricordare una parte del vasto repertorio musicale di Pasqual Gallo, che già nel lontano 1986 si recava nelle scuole per insegnare ai bambini a cantare le sue canzoni in algherese. Durante la sua lunga carriera, Pasqual Gallo ha collaborato attivamente con le scuole e i giovani, rendendo la sua presenza nelle aule un elemento fondamentale per la trasmissione della lingua algherese alle nuove generazioni. I rapporti con gli altri Paesi catalani rappresentano un elemento chiave nel percorso artistico e personale di Pasqual Gallo. Ha trascorso un lungo periodo di studio in Catalogna grazie alla borsa di studio Recasens e ha realizzato registrazioni discografiche con Edigsa, la casa discografica catalana che ha lavorato con tutti i grandi artisti della Nova Cançó Catalana.

COMUNICAT AN ALGUERES

Concert de Nadal amb els minyons de l’escola – En record de Pasqual Gallo

Dimecres 18 de desembre a les 17:30 h, al Cinema Miramare de l’Alguer, la família de Pasqual Gallo, la Generalitat de Catalunya, l’Obra Cultural, amb el patrocini del Municipi de l’Alguer i la Fundació Alguer, en col·laboració amb l’Istituto Comprensivo n. 2 de l’Alguer, celebren lo primer cantautor alguerés i tenen lo plaer de presentar “Nadal amb els minyons de l’escola – En record de Pasqual Gallo”.

Lo concert de cançons interpretades de les criatures de les classes 5A, 5D, 4A de l’escola “Maria Immacolata” i de les classes 1A, 1B, 2B, 3A, 5B de l’escola “La Pedrera”, siguerà dirigit del mestre Franco Cano, amb la participació dels cantants solistes Anna Ballone, Sophia Cadoni, Francesco Morittu, Jana Pinna, Chloe Giorico, Mia Carta, Francesca Idili, i dels musicistes solistes Matteo Francesconi, Elene Fenu, Alessandro Adamo, Giovanni Repetto, Tommaso Nieddu, Emma Frigau i Andrea Piga.

Els parlaments de benvinguda i la presentació del concert aniran a càrrec de Maria Graziella Serra, Luigina Cano, Daniela Marras i Tore Pais.

Lo concert siguerà una ocasió per recordar una part del vast repertori musical de Pasqual Gallo, que ja al 1986 visitava les escoles per ensenyar als minyons a cantar les sues cançons en alguerés. Durant la sua llonga carriera de cantant, Pasqual Gallo ha col·laborat activament amb les escoles i amb els joves, així que la sua presència en les escoles fossi un element fondamental per la transmissió de la llengua catalana de l’Alguer a les noves generacions. Les relacions amb els altros països catalans són un element clau en la vida artística i personal de Pasqual Gallo. Ha passat un llong període d’estudi en Catalunya gràcies a la beca Recasens i ha realitzat registracions discogràfiques amb Edigsa, la casa discogràfica catalana que treballava amb tots los grans artistes de la Nova Cançó Catalana