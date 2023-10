“Comunicazione Placa Alguer, pubblicate le voci di spesa”

ALGHERO – “Premesso che, dopo aver letto il comunicato dei Fratelli d’Italia algheresi, abbiamo capito che, oltre ad avere dei problemi irrisolti con la storia, non sono molto forti neppure con la geografia, restiamo in attesa di capire come sia stato possibile spendere 21.616€ di soldi pubblici per la promozione e la comunicazione di un evento che durerà tre giorni e sul quale la comunicazione è stata talmente eccezionale che la maggior parte dei cittadini ancora oggi non sa nulla dell’evento.

Per aiutare tutti gli algheresi a capire, invece dei soliti comunicati stantii sul centrosinistra brutto e cattivo che il loro segretario produce in serie, chiediamo all’Assessore Cocco e a tutto il direttivo del partito di rendere pubblica una specifica con tutte le voci di spesa dell’evento Plaça Alguer e un’altra dalla quale si evince la necessità di scegliere in aggiudicazione diretta il soggetto in questione a discapito dei tanti professionisti locali.

Aspettiamo, dunque, di capire in modo preciso come sono stati spesi tutti i 21.616 € che l’assessorato al turismo ha deciso di destinare alla comunicazione e alla promozione del progetto Plaça Alguer2.

Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune, PD e M5stelle