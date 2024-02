“Comune e Consiglio bloccati dalle elezioni”

ALGHERO – “E da mesi che inutilmente chiedo che vengano fatte delle manutenzione

straordinarie nelle strade comunali nell’agro almeno per eliminare

situazioni di pericolo che oltre a danneggiare auto e moto stanno

causando svariati incidenti di ogni genere, la risposta( quando si

riesce a trovare qualcuno ) è sempre la stessa si faranno, ci vuole

tempo bisogna avere pazienza, in più da quando manca l’assessore di

riferimento tutto e più complicato e con le elezioni imminenti buona

parte degli amministratori sono tutti presi nella ricerca di consensi e

un biglietto per Cagliari, senza contare che tutte le attività consiliari

e di consiglio sono bloccata da piu di un mese come se la citta e i suoi

problemi possano aspettare le elezioni, ci auguriamo che dopo questa

sbornia molti ritornino con piedi per terra e svolgano il compito a loro

assegnato quasi cinque anni fa dai cittadini perché di questo lassismo

non se ne può più”

Gruppo PD Alghero

Mimmo Pirisi