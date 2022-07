Comune di Alghero e Parco di Porto Conte celebrano il maestro Pulli | video e foto

ALGHERO – L’Amministrazione Comunale e il Parco di Porto Conte celebrano il Maestro Elio Pulli. Il grande artista, ieri ha compiuto 88 anni, e nell’occasione è stata inaugurata nella sede del Parco a Tramariglio la mostra fotografica sulle straordinarie opere in ceramiche già esposte nella Torre di San Giacomo nel 2019. Presenti il Sindaco Conoci, l’assessore all’Ambiente Montis e il Direttore Mariani coi ringraziamenti e saluti del Presidente Tilloca a nome del Cda.

Martedì pomeriggio, nella sede del Parco a Tramariglio, in occasione del’88esimo compleanno del maestro Elio Pulli, è stata inaugurata la mostra FaunArte. Un’esposizione di straordinarie immagini sulle eccezionali e uniche opere in ceramica realizzate dall’artista che vive a Porto Conte. Una cerimonia che ha visto la presenza del Sindaco Conoci, del direttore del Parco Mariani e dell’assessore all’Ambiente Andrea Montis. Nell’occasione il Maestro Pulli ha fatto alcuni passaggi sulla sua vita artistica e personale commentando anche le sue opere che hanno trovato importante spazio, con anche una sala dedicatagli dall’Ente Parco, a Casa Gioiosa, ex-carcere, e sede del Parco di Porto Conte. Assente per impegni improrogabili il presidente del Parco Tilloca che ha comunque voluto ringraziare il Maestro Pulli e fargli gli auguri. Un legame indissolubile tra Pulli e il Parco che è stato testimoniato anche ieri, col taglio del nastro alla presenza del Sindaco e dei vertici e del personale di Casa Gioiosa, della mostra “FaunArte”, e che sarà rafforzato anche nel prossimo futuro da nuove iniziative e progettualità volte a divulgare l’arte del ceramista che l’anno passato ha ottenuto a Sassari la laurea Honoris Causa.

La mostra fotografica, inaugurata ieri e che andrà ad implementare le attrazioni dell’Ecomuseo di Porto Conte, riguarda le immagine delle opere del maestro Pulli già protagoniste nel 2019, nel cuore del centro storico di Alghero, presso la Torre di San Giacomo, della mostra tematica temporanea di opere in ceramica dal titolo “FaunArte” promossa dall’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana, esposizione delle creazioni del maestro Pulli, curata negli allestimenti dalla bottega d’arte di Michele Mura. La mostra ha testimoniato il legame indissolubile dell’artista Pulli con la natura e ha avuto come motivo ispiratore alcuni esemplari della fauna tipica del territorio dell’Area Marina di Capo Caccia e del Parco di Porto Conte. L’intendimento è stato quello di sancire un connubio stretto e virtuoso tra l’ambiente naturale e l’arte. Un connubio felice per promuovere e sensibilizzare il pubblico sui grandi temi della salute del pianeta terra e della sostenibilità ambientale. Con quella mostra i visitatori sono stati introdotti nel “magico” mondo dell’artista che da più di 50 anni vive ed opera nel suo laboratorio a Tramariglio all’interno del Parco di Porto Conte. Il titolo della mostra fotografica resterà “FaunArte”. La mostra fotografica seguendo gli intendimenti più profondi dell’artista è un inno alla natura, ai suoi abitanti e ai suoi colori; ripercorre un “viaggio immaginario” che lo stesso artista compie all’indietro nel tempo per raccontarci, a modo suo, suggestioni, significati e fatti legati ad una precisa area del territorio del Parco, quella di Sant’Imbenia.

“Innanzi tutto faccio gli auguri e complimenti al Maestro e colgo l’occasione per confermare che esistono delle avanzate interlocuzioni con la Regione per il recupero generale di Tramariglio, i suoi immobili, il patrimonio naturalistico e storico con anche un risalto particolare delle opere e della persona del Maestro Pulli, dunque massima attenzione all’ambiente, ma anche al recupero della storia e dei luoghi oltre che dell’arte espressa proprio dal Maestro”, queste le parole del Sindaco Mario Conoci.