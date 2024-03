Comunali, Forza Italia si mobilità a Cagliari: adesioni e attività

CAGLIARI – Forza Italia si mobilita a Cagliari, lanciando la campagna adesioni con due giornate dedicate al tesseramento: il 6 e il 13 aprile gli azzurri allestiranno due gazebo, in via Cocco Ortu (di mattina) e in piazza Costituzione (di sera) per la campagna adesioni 2024. Quello lanciato dagli azzurri non è solo un invito a iscriversi ma un’iniziativa all’insegna della partecipazione: “Coglieremo l’occasione per illustrare con i nostri rappresentanti e dirigenti – ha dichiarato il segretario cittadino, Alessandro Serra- le azioni sul piano nazionale e regionale, per condividere le nostre idee per la città di Cagliari e raccogliere con un apposito questionario, che renderemo disponibile anche on line, i suggerimenti dei cittadini. La nostra campagna di coinvolgimento non si limiterà alla fase elettorale: rilanceremo una nostra proposta storica sulla e-partecipation per coinvolgere i cittadini nelle scelte che contano attraverso una nuova piattaforma on line, che realizzeremo per consultare i cagliaritani sulle questioni che contano e raccogliere proposte, segnalazioni e suggerimenti. Vogliamo condividere le scelte strategiche – ha concluso Serra- per proiettare sempre più Cagliari sullo scenario internazionale ed esercitare il ruolo che le compete in Europa e nel Mediterraneo”.