Commissioni, Pais: bilancio positivo (nonostante il Covid)

CAGLIARI – “Meno sedute ma più produttività. Le commissioni consiliari nel 2020 hanno lavorato intensamente e in maniera proficua nonostante i rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria”. Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che ha fatto il consueto bilancio di inizio anno del lavoro delle commissioni: “La valutazione è positiva – ha detto il Presidente – nonostante le condizioni estremamente precarie, le commissioni hanno lavorato con responsabilità e determinatezza”

Esaminando i dati del 2020, e rapportandoli al secondo anno della scorsa legislatura (2015), ad un lieve decremento del numero delle sedute e delle ore di attività, i Progetti e i Disegni di legge approvati sono stabili e aumentano i PL/DL esaminati.

“Ringrazio la maggioranza, ma soprattutto l’opposizione, per il grande lavoro svolto. Pur nella contrapposizione, tutti i consiglieri hanno dimostrato la volontà di lavorare incessantemente per il bene della Sardegna. L’anno appena cominciato – ha concluso il Presidente – sarà particolarmente impegnativo. Ma il Consiglio regionale è in prima linea per cercare di superare questo momento di crisi non solo sanitaria ma economica e sociale