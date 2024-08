Commissione Sanità: focus su Marino, nuovo ospedale, servizi sanitari e Oss

questa mattina si è svolta la V Commissione Consiliare. In discussione, come deciso dal presidente Christian Mulas, la situazione generale dei due ospedali e, in particolare, il paventato ritorno del Marino all’Asl di Sassari. Ad aprire i lavori è stato il sindaco Cacciotto, che ha riferito all’assise del sopralluogo, avvenuto nei giorni scorsi, da parte dell’assessore regionale alla Sanità Bartolozzi. Incontro finalizzato, da parte del delegato della Giunta Todde, ad apprendere direttamente dalle voci del personale, la condizione dei vari reparti. A seguire, ha preso la parola il Presidente Mulas che, in linea con tutti i commissari, ha puntato i riflettori su tre principali questioni che interessano, e per alcuni risvolti preoccupano, il territorio: realizzazione del nuovo ospedale, riorganizzazione dei reparti e del personale e, come detto, il passaggio del nosocomio Regina Margherita dall’Aou all’Azienda sanitaria sassarese.

Nuovo ospedale. “Alghero ha estrema necessità di realizzare una nuova struttura, vista l’importanza strategica che hanno per l’intero Nord-Ovest dell’Isola, in particolare nei mesi estivi, i servizi erogati dai presidi esistenti, i quali, però, non riescono a sopperire al carico dei mesi più caldi. Per questo motivo, oltre che per ammodernare l’offerta sanitaria, è indispensabile riuscire ad avere un nuovo ospedale, che potrebbe nascere nei terreni della Taulera, nei pressi dell’attuale Civile”, questo ciò che è emerso dalla commissione.

Servizi sanitari. “In certi ambiti, come Medicina, non manca certamente il personale, ma ciò di cui c’è bisogno, visto anche il deciso invecchiamento della popolazione, sono maggiori spazi. D’altra parte, nonostante l’ottimo lavoro offerto dalle varie maestranze, è necessaria attuare una riorganizzazione dei vari reparti in base alle diverse e sempre più impellenti necessità di residenti e turisti”, hanno detto Mulas e gli altri commissari

Ritorno all’Asl. Alcuni commissari hanno espresso perplessità sull’ipotesi di un ritorno dell’ospedale Marino alla Asl. Questo sarà certamente uno dei temi da approfondire con la Commissione Regionale alla Sanità e all’Assessore Bartolozzi.

Inoltre si è parlato anche del problema degli Oss che si trovano, almeno quelli che hanno scelto di lavorare per l’Asl, in una condizione definita dalle sigle sindacali di “precarietà”. Prima di chiudere i lavori, il presidente Mulas, accogliendo anche le proposte giunte dai commissari, ha annunciato che i primi di settembre sarà fissato un sopralluogo da parte della V Commissione nei due ospedali algheresi.