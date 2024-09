Commissione Bilancio, esaminate due variazioni

ALGHERO – Settimana di lavoro intenso e proficuo per la Commissione finanze coordinata dal presidente Pietro Sartore. Sono state infatti esaminate dalla Commissione due importanti variazioni al bilancio previsionale, dei debiti fuori bilancio e soprattutto il bilancio consolidato, documento contabile fondamentale e obbligatorio per legge, che restituisce una fotografia della situazione economica e finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate (Secal, In-house, Fondazione Alghero, Parco di Porto Conte, Abbanoa ed Egas). Estremamente rilevante anche il contenuto delle due variazioni di bilancio licenziate dalla commissione. La variazione 20/2024 in particolare vede l’utilizzo di una quota ingente dell’avanzo di amministrazione e presenta numerosi interventi con i quali l’Amministrazione Cacciotto intende imprimere alla cura della città una svolta importante. A solo titolo di esempio risorse considerevoli verranno destinate alla cura del verde (in particolare alla potatura delle alberate, da tempo trascurate e all’acquisto di alberi da posizionare nei viali e nei parchi cittadini), al completamento del Parco Caragol, alla manutenzione della funzionalità fluviale degli alvei e altri interventi di sistemazione generale del decoro urbano.

Alla commissione hanno partecipato l’Assessore alle Finanze Enrico Daga e il Dirigente Piero Nurra. Gli atti approvati senza alcun voto contrario – favorevole il voto dei commissari di maggioranza, mentre i commissari di minoranza hanno scelto di astenersi – in «un clima di perfetta collaborazione tra maggioranza e opposizione» ha voluto sottolineato il Presidente Sartore, saranno ora portati all’attenzione del consiglio comunale, convocato per martedì 24 e mercoledì 25.