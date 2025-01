“Come mai Report di Rai 3 non si occupa del caso Todde?”

ALGHERO – “Ma se il caso della decadenza di un presidente di Regione, per gravi violazioni della legge sulla trasparenza, fosse capitato ad un esponente di centro-destra, l’attento Sigfrido Ranucci, se ne sarebbe accorto?”, cosi il leader regionale della Lega Michele Pais riguardo la vicenda della governatrice dell’Isola Alessandra Todde. In questi giorni sono piovute diverse critiche sull’atteggiamento “doppiopesista” da parte dell’area di centrosinistra e in particolare dei 5 Stelle che reputano piuttosto risibili le accuse del Collegio di Garanzia elettorale che ha chiesto la decadenza, dunque la fine dell’esperienza a capo della Regione, dell’ex-sottosegretaria del Governo Conte. D’altra parte il pool difensivo della Todde ritiene di avere le carte in regola per affrontare al meglio il ricorso che sarà presentato proprio oggi (ha tempo fino il 3 febbraio).

Poi, scatterà da parte del Tribunale l’analisi di quanto scritto e arriverà la prima sentenza che, almeno a livello politico, dunque sin presume “definitivo” se negativa per la presidente dovrebbe portare alla fine anticipata della legislatura, in caso contrario si vedrà. Intanto sono pronti diversi ricorsi da parte di politici e cittadini. Insomma, comunque vada, il proseguo della legislatura non sarà certo sereno.

Ora, per Pais, sarebbe opportuno che anche il noto format di Rai 3, sempre attento ad accendere i riflettori sugli “inciampi” della politica, si occupasse del “caso Todde”. Non è detto, almeno secondo alcuni rumors, che, come spesso avvenuto a parti inverse, qualche parte politica, singolo o più rappresentanti possano segnalare o meglio suggerire al giornalista Ranucci, sempre solerte a sollevare l’attenzione pubblica sugli “incespichi” della politica, di porre la sua lente anche sulla vicenda.