“Cocco si scopre sostenitore del merito: ma con con lui e la destra ci hanno pensato gli elettori”

ALGHERO – “Alla Professoressa Neria De Giovanni e a Pierpaolo Carta e Paolo Carboni vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con un alto senso di responsabilità e impegno in questi mesi alla guida della Fondazione Alghero. Non ci sentiamo di ringraziare il Consigliere Cocco, tutt’altro. Le sue accuse emanano profluvi di stizza che mal si conciliano con il suo essere giovane fuori. Questa maggioranza intende attuare il programma per il quale è stata eletta dai cittadini, mandando all’opposizione Cocco e la destra, ed attuare il programma significa dare un senso alle idee e alle proposte attraverso anche le modalità che la politica prevede. Cocco si scopre sostenitore del merito: bene. Avremmo avuto da dire, come molti, che la sua nomina ad Assessore alla Cultura non fosse propriamente determinata dal merito e dalla competenza. E invece lo abbiamo atteso alla prova dei fatti, come è giusto che avvenga, sempre, e trarre un giudizio a consuntivo. Ma ci hanno pensato gli elettori, anticipandoci, rubandoci l’idea. Così riteniamo debba fare l’ex Assessore, evitare di esprimere accuse gratuite circa le scelte che legittimamente questa maggioranza intende fare. Visto che fa riferimento alla precedente esperienza, Cocco dimentica che il Presidente è stato allontanato dalla Fondazione e sostituito a Maggio 2024. Smemorato e impreciso, anche: il presidente della Fondazione fu nominato a fine ottobre del 2019, e Cocco non si pose il problema di “garantire la necessaria stabilità dei processi”.

i Capigruppo di Maggioranza

Gabriella Esposito

Anna Arca Sedda

Beatrice Podda

Giusy Piccone

Gianni Martinelli

Giampietro Moro