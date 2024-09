Cocco (ri)punta Daga: “Comune senza dirigenti ci preoccupa più di Corbia”

ALGHERO – “I settori di area tecnica del Comune di Alghero sono senza dirigenti.

L’assenza di dirigenti di area tecnica, che oggi paralizza settori come edilizia pubblica e privata, opere pubbliche, demanio e impiantistica sportiva, ci preoccupa fortemente. Vuol dire immobilizzare una macchina amministrativa, rallentare quanto avviato, rendere quasi impossibile l’avvio di nuove progettualità.

Questo è il risultato della linea voluta dall’assessore PD Daga, che con la sua scelta ha buttato al vento oltre 4 mesi di lavoro avviato dal centrodestra per l’individuazione di due dirigenti di area tecnica a tempo indeterminato.

Solo poche settimane fa l’assessore parlava di interpello e concorso a tempo determinato, ma ora sembra tutto sparito nel nulla.

Tutto questo ci preoccupa assai più delle deleghe fantascientifiche, tutte ancora da mettere alla prova, e più dell’assessore in smartworking. L’assenza dell’assessore Corbia non è passata inosservata, ma confidiamo, nell’interesse di Alghero, sia momentanea e duri quanto serve per poter riorganizzare la sua attività qui in città.

Il risultato delle elezioni ci impone un atteggiamento di grande attenzione e di grande serietà. Continueremo a vigilare e a spiegare ai cittadini ciò che non ci convince di questa amministrazione, a raccontare il nostro modello alternativo di città. Il nostro impegno, oggi, è costruire una nuova proposta di governo di centrodestra, che sappia vincere e amministrare con serietà.

La fase di rodaggio, per la sinistra, sta finendo. Ora ci si aspettano soluzioni e il rispetto degli impegni assunti con gli elettori2.

Alessandro Cocco, Fratelli d’Italia