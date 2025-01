Civile, visita “segreta” di Fundoni e Di Nolfo: “Sgarbo istituzionale”

ALGHERO – “Apprendiamo dalla stampa di una visita “riservata” dell’altro ieri all’Ospedale Civile di Alghero da parte della Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Carla Fundoni, accompagnata dal consigliere regionale di Alghero Valdo di Nolfo. Una visita poco trasparente e niente affatto utile, posto che non sono stati invitati il sindaco Cacciotto, che alla luce della vigente normativa è la massima autorità sanitaria locale, e la Commissione sanità locale. Omissioni incomprensibili e dannose, considerato che la politica cittadina avrebbe potuto dare una esauriente informativa sulle criticità della nostra sanità e proporre soluzioni. Sarebbe stata anche l’occasione per il Sindaco per rompere finalmente il silenzio tombale sulla proposta di riforma sanitaria che pende in Consiglio Regionale, e di far sentire cosa pensa della retrocessione dell’Ospedale Marino alla ASL prevista dal progetto di legge di riforma sanitaria n. 40. Insomma, una straordinaria opportunità di confronto e proposta che è stata fatta naufragare da un utilizzo improprio del galateo istituzionale. Uno scivolone che ha alla base scarsa considerazione della politica cagliaritana verso quella locale, e lotte intestine all’interno del Campo larghissimo algherese anche in relazione alle scelte sulla nostra sanità. Auspichiamo che il Sindaco reagisca a questo singolare modo di affrontare i problemi della sanità e faccia sentire alta e forte la sua voce facendo proposte e dando gli indirizzi della Amministrazione per sciogliere i nodi che attanagliano una sanità che soffre”, cosi Forza Italia.