Cittadini attivi e avvisi pagamento, Secal: superate le criticità

ALGHERO – S.E.C.AL. S.P.A ricorda che in queste ultime settimane si sono registrate alcune problematiche connesse ai pagamenti dei tributi dovuti dai “cittadini attivi” e altre legate agli avvisi giunti ai cittadini. Su entrambe le questioni c’è stata massima attenzione da parte della S.E.C.AL. S.P.A., dei suoi vertici e dell’Amministrazione Comunale al fine di trovare delle soluzioni utili per garantire delle risposte ai quesiti posti dagli utenti.

Per quanto riguarda i “cittadini attivi” in data 30/08/2022, il Comune di Alghero ha trasmesso agli uffici della S.E.C.AL. S.P.A., l’elenco dei contribuenti aderenti al progetto di cittadinanza attiva. La S.E.C.AL. S.P.A, coi suoi uffici in relazione con l’Amministrazione Comunale, ha applicato per tali cittadini è prevista una riduzione del 50% o 100%, calcolata a consuntivo sull’anno precedente, che determina pertanto un minor versamento dovuto dagli stessi . “Considerato il poco tempo a disposizione per la definizione di tali conteggi, visto l’approssimarsi della scadenza della prima rata, per il pagamento delle rate che saranno dovute, si consiglia di attendere il nuovo conteggio che verrà recapitato entro la scadenza della seconda rata ovvero il 16/10/2022”, spiega la Presidente Monfardino.

Mentre per l’altra questione quella dei “Pagamenti effettuati dai contribuenti e non associati agli avvisi di pagamento”, la società con sede a Sant’Anna ha già indicato negli avvisi recapitati ai contribuenti, che per il documento insoluto indicato, alcuni pagamenti al momento non risultanti, potrebbero essere in corso di associazione al relativo documento . Pertanto, se il contribuente possiede il versamento effettuato, non deve recarsi presso gli uffici della S.E.C.AL. S.P.A., considerato che la stessa sta già provvedendo alla corretta associazione di tali pagamenti.

“Nostro obiettivo – scrive la Presidente Anna Maria Monfardino – come detto dal primo giorno, è quello di andare incontro alle esigenze degli algheresi soprattutto quando si palesano delle criticità che sono superabili tramite azioni realizzabili, individuate e messe in atto dai nostri uffici sempre in relazione con l’Amministrazione Comunale”.